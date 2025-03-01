Bilecik’te Ramazan’ın İlk İftarı Gerçekleştirildi

RAMAZAN AYININ İLK İFTARI BİLECİK’TE YAPILDI

Bilecik’te, Ramazan ayının ilk iftarı birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar etkinliğinde, huzurevi sakinleri, çocuklar, özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

PAYLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte paylaşmanın ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Vali Aygöl, Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve “Ramazan, ailemizi ve toplumu birleştiren en güzel zamanlardan biridir. Bugün burada büyüklerimiz ve çocuklarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için çok kıymetli” dedi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE KARDENLİK RUHU

Bilecik’ te, toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştiren bu anlamlı iftar, katılımcıların duaları ve hayır dilekleriyle sona erdi.