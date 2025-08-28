Haberler

Bilecik’te Şahıs Yakalandı, İşlemler Başladı

ŞANTAJ SUÇUNDAN YAKALAMA

Bilecik’te jandarma ekipleri, arama kaydı bulunan yabancı uyruklu bir şahsı şantaj suçundan yakaladı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde düzenlenen huzur ve güven uygulaması sırasında bu şahıs ele geçirildi. Uygulama, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı’nın yönetiminde yapıldı ve 120 personel görev aldı.

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, denetimler kapsamında bin 916 şahsı, 759 aracı, 21 iş yerini ve 26 metruk binayı kontrol etti. Yakalanan şüpheli, yasalar gereği işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara teslim edildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için benzer uygulamaların sürekli olarak devam edeceğini belirtti.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

