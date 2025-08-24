Bilecik’te Şap Aşısı Uygulanıyor

ŞAP HASTALIĞINA KARŞI YENİ AŞILAMA BAŞLADI

Bilecik’te hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı geliştirilen yeni serotip (SAT-1) virüs için aşı uygulamaları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan bu aşı, SAT-1 serotipine karşı etkili bir çözüm sunuyor ve Bilecik’teki büyükbaş hayvanlara uygulanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, aşı çalışmalarını haftanın her günü titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

HASTALIK HIZLA BULAŞIYOR

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, şap hastalığının hızlı bir şekilde yayıldığını ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini vurguladı. Ayvalık, “Şap hastalığına karşı en etkili korunma yöntemi aşılamadır. Sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için büyükbaş hayvan varlığının en az %85’inin aşılanması gerekiyor” diye belirtti.

Bilecik’teki bu aşı uygulamaları, hayvan sağlığının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.