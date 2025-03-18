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Bilecik’te Şehitleri Anma ve Duayla Anma

ANLAMLI TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Bilecik’te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılı dolayısıyla şehitlikte bir etkinlik düzenlendi. Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, protokol üyeleri, askeri personel ve birçok vatandaş katıldı. Program çerçevesinde, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Ardından Vali Şefik Aygöl, şehitlik defterini imzalayarak duygusal anlara tanık oldu.

DUA VE MEVLİD PROGRAMI

Tören, Ertuğrulgazi Camii İmam Hatibi Murat Geçvan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek’in yaptığı dua ile sona erdi. Etkinlikten sonra, Merkez Şerifpaşa Camii’nde Çanakkale şehitleri anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Öğlen namazından önceki bu etkinlikte, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu. Program, İl Müftüsü Ahmet Dilek’in yaptığı hatim duası ile tamamlandı.

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