Bilecik’te ‘Sıfır Atık’ Söyleşisi Düzenlendi

VALİ ŞEFİK AYGÖL, HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Bilecik’in Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık’ konulu söyleşide huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara çevre dostu alışkanlıklar, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı.

ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Program boyunca huzurevi sakinleri, doğaya duyarlı bir yaşam sürdürmenin önemini vurgulayan söyleşiye yoğun ilgi gösterdi. “Hem bireysel farkındalığı artırmak hem de toplumsal çevre bilincini pekiştirmek” adına yapılan bu etkinlik oldukça faydalı oldu.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Etkinlik sonrasında düzenlenen bocce turnuvasında büyüklerimiz, yeteneklerini sergileyerek eğlenceli anlar yaşadı. Spor ve sosyalleşmenin birlikte olduğu bu renkli etkinlik, katılımcılara moral kaynağı olurken çevre bilinci oluşturma çabalarının da devam ettiğini gösterdi.