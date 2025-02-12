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Bilecik’te Sokakta Kadını Bıçakladı: İlginç Gerekçe

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OLAY YERİ VE DETAYLAR

Olay, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Tevfikbey Caddesi’nde gerçekleşti. Mevcut duruma göre, bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve birçok suç kaydı olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.’yü bacağından hafif bir şekilde yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mine Ö.’ye ilk müdahale gerçekleştirdi. Ardından yaralı, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN TESLİM OLMA SÜRECİ

Kürşat Ç., olayı takiben Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Elde edilen bilgilere göre, ifadesinde, “Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı” şeklinde açıklamada bulundu. Şüpheli, tutuklama süreci başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

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