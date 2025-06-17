Bilecik’te Takla Atan Araçta İki Yaralı

TRAFAK KAZASI BİLECİK’TE YAŞANDI

Bilecik’te meydana gelen bir trafik kazasında, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Alınan bilgilere göre, Bilecik-İnhisar-Tarpak-Eskişehir karayolunda ilerleyen 34 KBE 090 plakalı aracın sürücüsü Necla A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu sürücü Necla A. ve yolcu Felek B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnhisar İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.