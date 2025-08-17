Bilecik’te Tilkiye Sokak Kedisi Saldırdı

OLAYIN GEÇİŞİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, sokak kedisinin saldırısına uğradı. Bu ilginç an, o sırada sahada bulunanlar arasında gülümsemelere neden oldu ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAHÇEDE YİYECEK ARAYIŞI

Dün gece 4 Eylül Mahallesi’nde yiyecek bulmak için dolaşan tilki, aniden bir sokak kedisinin saldırısına maruz kaldı. Kediden kaçmak için bir sitenin bahçesine giren tilki, burada yiyecek bulma çabalarına devam etti. Bu eğlenceli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.