Bilecik’te Tilkiye Sokak Kedisi Saldırdı

OLAYIN GEÇİŞİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, sokak kedisinin saldırısına uğradı. Bu ilginç an, o sırada sahada bulunanlar arasında gülümsemelere neden oldu ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAHÇEDE YİYECEK ARAYIŞI

Dün gece 4 Eylül Mahallesi’nde yiyecek bulmak için dolaşan tilki, aniden bir sokak kedisinin saldırısına maruz kaldı. Kediden kaçmak için bir sitenin bahçesine giren tilki, burada yiyecek bulma çabalarına devam etti. Bu eğlenceli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

ÖNEMLİ

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

