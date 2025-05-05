Bilecik’te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Bilecik’te hareket halindeki bir tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda ilerleyen 33 P 6935 plakalı tırın sürücüsü Hasan G., Kepirler köyü civarında aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Meydana gelen kazada tırın sürücüsü Hasan G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.