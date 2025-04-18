Bilecik’te Tır Kazasında Sürücüler Yaralandı

KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Bilecik’te meydana gelen iki tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedavi ediliyor. Bilecik- Bozüyük kara yolunun Bilecik yönünde ilerleyen İsmail Ç. yönetimindeki 07 BNE 543 plakalı boş kasa yüklü tır, Kayıboyu Mahallesi yakınlarında yol kenarında park etmiş olan Ercan E.’ye ait kil yüklü 34 BC 7937 plakalı tıra arkadan çarptı.

TIR YÜKLERİ YOLA SAÇILDI

Çarpmanın sonucunda Ercan E’nin tırı yol kenarındaki rampaya devrildi ve her iki aracın yüklerinin bir kısmı etrafa dağılma durumu yaşandı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüler ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü İsmail Ç’nin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

TRAFFİK AKIŞI TEKRAR NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrası trafikte bir süre kontrollü geçiş sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve etrafa saçılan malzemelerin temizlenmesi sonrası trafik akışı normale döndü.