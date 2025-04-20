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Bilecik’te Tır, Tur Otobüsüne Çarptı

KAZA DETAYLARI

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, tırın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucunda 13 kişi yaralandı. O.Ö. idaresindeki 60 BD 791 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı’nda emniyet şeridinde durmakta olan M.F. yönetimindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne çarptı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazada, tur otobüsünde bulunan ve aralarında öğrencilerin de yer aldığı 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tur otobüsünün, Çanakkale gezisinden Tokat’a dönerken bir mola verdikten hemen sonra, kapılardan birinin kapanmadığını fark etmesi üzerine emniyet şeridinde durduğu anlaşıldı.

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