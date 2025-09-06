Bilecik’te Tören Düzenlendi, 103. Yıl

103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Bilecik’te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi bir tören gerçekleştirildi. Program, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Tören, ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü. Etkinlikler kapsamında şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi de yer aldı.

BİLECİK’İN TARİHSEL ÖNEMİ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı konuşmada Bilecik’in Milli Mücadele’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Subaşı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Aralık 1920’de kenti ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Mustafa Kemal Paşa ve heyeti, Sevr Antlaşması’nın hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini ve ulusal direnişin kararlılığını tüm dünyaya Bilecik’ten ilan etmiştir” dedi. Ayrıca, Bilecik’in tarihte “Milletin makus talihinin yenildiği yer” olarak yer aldığını belirtti.

ŞEHİTLERE SAYGI

Program, Bilecik Şehitliği’nde şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sürdü. Ardından saygı atışı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Şeyh Edebali Külliyesi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliğe katılanlar arasında Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz gibi önemli isimler de yer aldı.