Bilecik’te Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFFIC INSPECTIONS IN BILECIK

Bilecik’te gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, 187 sürücüye çeşitli gerekçelerle trafik cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Sakarya Nehri kenarında denetimlerini yaptı. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde; trafik işaret ve levhalarına uymamak ile ters yönde araç kullanmaktan dolayı 166 ceza, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kask takmaması ve benzeri ihlallerden 14 ceza, ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan 3 ceza, trafik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymamakla 2 ceza, belirtilen alanlar dışında park etmekten 1 ceza ve yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı tanımamaktan 1 ceza yazıldı. Toplamda 187 sürücüye cezai işlem uygulandı.

CONTINUOUS TRAFFIC CONTROL EFFORTS

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Emniyet güçleri, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Bir Kural Bir Ömür” anlayışıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Bu tür denetimlerin, trafikte güvenliği artırmayı hedeflediği vurgulandı.