Bilecik’te Trafik Işığı Talep Ediliyor

KAVŞAKTA TRAFİK IŞIĞI TALEBİ

Bilecik’te “Kazalar Kavşağı” olarak bilinen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geçişine sürücüler uzun zamandır trafik ışığı talep ediyor ama yetkililer bu isteği dikkate almıyor. Bilecik’teki bu bölgede her ay birçok kaza meydana geliyor ve vatandaşlar, kavşağın eksikliğinden dolayı tepkilerini dile getiriyor. Sürücüler, hastane yönüne hareket ettiklerinde rampadan gelen araçları göremediklerini ve bu durumun kazalara yol açtığını belirtip, burada bir trafik ışığına ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

KAZALARIN ARTTIĞI BİR BÖLGE

Bilecik 1. OSB’den her gün yüzlerce aracın çıktığını söyleyen sürücüler, bu araçların kavşaktan kent merkezine dönüş yaptıklarında oluşan kuyrukların da kazalara zemin hazırladığını aktarıyor. Bu sorunun yıllardır devam ettiğini ifade eden sürücüler, yeni atanan Vali Faik Oktay Sözer’den bu konuya bir çözüm bulmasını bekliyor.