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Bilecik’te Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANMA OLAYI

Bilecik’te bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Sakarya karayolunda seyir halindeki Tugay Ş. yönetimindeki 54 AGB 595 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada aynı yönde ilerleyen Harun D. kontrolündeki 16 BHD 148 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü Harun D. yaralandı. Yaralı, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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