Bilecik’te Trafik Kazası: 7 Yaralı

TRAFFIK KAZASI VE YARALILAR

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönünde seyir eden İbrahim Biçer’in yönettiği 11 AP 120 plakalı araç, Pelitözü kavşağında Pelitözü Mahallesi’nden merkez istikametine gitmekte olan Bülent Kuşçu’nun yönettiği 41 AGF 677 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci devam ediyor.