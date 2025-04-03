Haberler

Bilecik’te Trafik Kazası: AK Parti İl Başkanı Yaralanmadı

TRAİFİK KAZASI BİLECİK’TE MEYDANA GELDİ

Bilecik’te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım bir trafik kazası geçirdi. İki aracın çarpıştığı bu olayda 2 kişi hafif yaralanırken, Yıldırım emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa kavşağında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü yönüne seyir halindeki AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın kullandığı 11 TOG 001 plakalı Togg marka cip, kavşağa geldiğinde üniversite istikametinden kent merkezine yönelen Bekir A. idaresindeki 11 ABB 988 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda refüje çarpan 11 ABB 988 plakalı otomobil takla attı. Araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, Serkan Yıldırım’ın bulunduğu araçtaki 3 kişi emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı kazayı hasarsız atlattı. Olayın ardından polis kazayla ilgili incelemeler başlattı ve araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Polisten Kaçan Sürücüye Ceza Yağdı

Keşan'da bir motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Plakasız ve sigortasız olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 31 bin 299 TL ceza uygulandı.
Haberler

Uşak’ta Otomobil Tıra Çarpıp İki Kişi Yaralandı

Uşak-İzmir karayolunda bir otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu 79 yaşındaki sürücü ve 76 yaşındaki eşi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.