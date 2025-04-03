Bilecik’te Trafik Kazası: AK Parti İl Başkanı Yaralanmadı

TRAİFİK KAZASI BİLECİK’TE MEYDANA GELDİ

Bilecik’te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım bir trafik kazası geçirdi. İki aracın çarpıştığı bu olayda 2 kişi hafif yaralanırken, Yıldırım emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa kavşağında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü yönüne seyir halindeki AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın kullandığı 11 TOG 001 plakalı Togg marka cip, kavşağa geldiğinde üniversite istikametinden kent merkezine yönelen Bekir A. idaresindeki 11 ABB 988 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda refüje çarpan 11 ABB 988 plakalı otomobil takla attı. Araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, Serkan Yıldırım’ın bulunduğu araçtaki 3 kişi emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı kazayı hasarsız atlattı. Olayın ardından polis kazayla ilgili incelemeler başlattı ve araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.