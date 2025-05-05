Bilecik’te Trafik Kazası Meydana Geldi

BİLECİK’TE TRAFİK KAZASI

Bilecik’te bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı bir trafik kazası gerçekleşti. Kaza, Pazaryeri-İnegöl-Bursa kara yolunda yaşandı. Hızla seyir eden Safkan Mustafa Ç. yönetimindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, aynı yolda ilerleyen Mehmet K. idaresindeki 26 AJC 722 plakalı araca arkadan çarptı.

KAZADAN SONRA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Safkan Mustafa Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet B. kazada yaralandı. Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.