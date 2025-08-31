Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

KAZA BİLGİLERİ

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine seyir eden H.S. (57) idaresindeki 54 ALD 602 plakalı otomobil, Pazaryeri yönündeki K.Y. (70) sürücüsünün yönettiği 11 DP 435 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda 11 DP 435 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.Y. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

TRAFFIC YOĞUNLUĞU VE İNCELEME

Kaza sonucunda bölgede kısa bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.