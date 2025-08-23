Bilecik’te Trafik Kazası; Üç Yaralı

KAZA VE YARALANMALAR

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile çekici arasında bir çarpışma yaşandı ve bu kaza sonucunda üç kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre; Bilecik merkez istikametinden üniversite yönüne seyreden Davut Ç.’nin kullandığı 11 BLC 04 plakalı kamyonet, 1. Organize Kavşağı’na geldiğinde kavşak içerisinde üniversite yönünden gelen Selçuk Y. idaresindeki 34 DGF 948 plakalı çekiciye bağlı dorseye çarptı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE YARALILAR

Kamyonetin ön kısmının dorsenin arka tarafındaki “domuzluk” olarak adlandırılan koruma demirine çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Bu kazada, kamyonet sürücüsü Davut Ç. ile araçta bulunan Halil İbrahim D. ve Mehmet Sabır B. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay esnasında kaza yerine gelen başka bir sürücü olan Emre B., ilk yardım talebini reddetti ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

OLAY SONRASI TEDBİRLER

Polis ekipleri, yaşanan kazayla ilgili detaylı bir soruşturma sürecine başladı. Kaza ile ilgili tüm bilgilerin toplanması ve ileride yaşanabilecek benzer olayların önlenmesi amacıyla gerekli önlemler alınıyor.