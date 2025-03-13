Bilecik’te Trafik Kazasında Bir Çocuk Yaralandı

TRAFAK KAZASI VE YARALANMA

Bilecik’te bir trafik kazası yaşandı ve 9 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi’nde bulunan Malhun Hatun İlkokulu önünde gerçekleşti. Kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki U. B.’ye, Aydın A. yönetimindeki 26 NY 239 plakalı otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRMA VE POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonucunda öğrenci yaralanırken, küçük çocuk hemen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra, polis, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.