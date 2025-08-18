Haberler

Bilecik’te Trafik Kazasında İki Yaralı

TRAFFİK KAZASI HUSUSU

Bilecik’te gerçekleşen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza; Bilecik-Bursa-Yenişehir karayolunda bulunan Pelitözü Kavşağı’nda meydana geldi. Üniversite yönünde seyir halindeki Eren Y. yönetimindeki 34 FK 0106 plakalı otomobil, kavşaktan Yenişehir yönüne dönüş yapan Hüseyin Ö. idaresindeki 06 BIT 988 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olayda, 34 FK 0106 plakalı araçta bulunan yolcular Serpil Y. ve Ayten Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis araştırma başlattı.

