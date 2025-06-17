Bilecik’te U13 Ligi’nde Liderler Belirlendi

U13 GENÇLER LİGİNDE 4’ÜNCÜ HAFTA SONUÇLARI

Bilecik’te U13 Gençler Ligi’nin 4’üncü haftası sona ererken, A Grubu’nda Bilecik Futbol Akademi ve B Grubu’nda Vitraspor gruplarını lider tamamladı. A Grubu’nda 11, B Grubu’nda ise toplamda 22 gol atıldı. Bu haftanın ilk maçında Osmanelispor, 1299 Bilecik Kulübü’nü ağırladı ancak maç 0-0’lık berabere sonuçlandı. Bilecik Futbol Akademi, Ertuğrulspor’u 6-4 mağlup etti ve grupta 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Vezirhaspor ise 1963 Başakspor’a 1-0 yenilerek zorlu haftayı geride bıraktı.

A GRUBU SON DURUM

Gölpazarıspor, haftayı BAY geçerken, 1299 Bilecik Kulübü 10 puanla ikinci, Osmanelispor ise 10 puanla üçüncü sırada yer aldı. Ligin 5’inci haftasında yarın Gölpazarıspor ile Bilecik Futbol Akademi, 1963 Başakspor ile Osmanelispor ve Ertuğrulspor ile Vezirhaspor karşılaşacak. Aynı zamanda 1299 Bilecik Kulübü bu hafta BAY geçecek.

B GRUBUNDA GOL YAĞMURU

B Grubu’nun 4’üncü haftasında lider Vitraspor, Bozüyükspor’u evinde 4-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Ayrıca 1922 Spor, kendi sahasında Söğütspor’u 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti, 4 Eylülspor da Güneşspor’u 4-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Vitraspor 12 puanla liderliğini devam ettirirken, Bozüyükspor ve 4 Eylülspor 7 puanla takipte kaldı.

5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Gruptaki 5’inci hafta yarın Bozüyükspor ile 1922 Spor, Güneşspor ile Vitraspor ve Söğütspor ile 4 Eylülspor arasında oynanacak olan maçlarla tamamlanacak.