Bilecik’te Uçak Ters Döndü, D.K. Yaralı

UÇAK KAZASI BİLECİK’TE MEYDANA GELDİ

Bilecik’te yaşanan bir uçak kazasında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından eğitim uçuşu için havalanan kadın pilot D.K.’nin kontrolündeki uçak, Bilecik’in Bozüyük ilçesi semaları üzerinde arıza yaşadı.

PİLOT ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Pilot D.K., arıza nedeniyle çevredeki bir tarla üzerine zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak iniş esnasında kırıma uğrayan uçak ters bir şekilde devrildi. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADIN PİLOTUN DURUMU İYİ

Yaralanan D.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme süreçleri başlatılırken, kadın pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.