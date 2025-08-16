Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Bilecik’in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ilçelerin kırsal alanlarında yaptıkları denetimlerde, toplam 41 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde ve eklerinde yapılan aramalarda, 451,6 gram esrar, skunk bitkisi, 12 adet 7,5 gram makaron, 8 gram esrar tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 14,5 gram menşei tespit edilemeyen uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.