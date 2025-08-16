Haberler

Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Bilecik’in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ilçelerin kırsal alanlarında yaptıkları denetimlerde, toplam 41 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde ve eklerinde yapılan aramalarda, 451,6 gram esrar, skunk bitkisi, 12 adet 7,5 gram makaron, 8 gram esrar tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı ve 14,5 gram menşei tespit edilemeyen uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Haberler

Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.