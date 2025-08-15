Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE OPERASYONU

Bilecik’te jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, ‘Yasadışı kenevir ekimi ile mücadele eylem planı’, ‘Uyuşturucu ile mücadele eylem planı’ ve ‘Narkotik tespit ve değerlendirme planı’ ile yürütülen çalışmalarda, Söğüt ilçesinde bir kişiye ait ev, eklenti ve bahçede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yapılan adli aramada 2 kök kenevir bitkisi ile 347,6 gram kubar esrar bulundu. Olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucu ile mücadelesine devam ediyor.