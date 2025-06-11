Bilecik’te Voleybol Turnuvası Yapıldı

VOLEYBOL TURNUVASINA YOĞUN KATILIM

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde, her yıl düzenlenen geleneksel voleybol turnuvası, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Yeniüreğil ile birlikte çevredeki köylerden de birçok vatandaşın katıldığı turnuva, oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

YARIŞMALARA KAYDA DEĞER BİR KATILIM SAĞLANDI

Turnuvaya, değişik yaş gruplarından oluşan toplam 12 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı. Turnuvanın atmosferi tam anlamıyla bir festival havasındaydı. Müsabakalar sonucunda, 84’lüler Takımı şampiyon olarak birinci olurken, 2. sırayı 98-02 Gençlik Takımı, 3. sırayı ise 85-86’lılar ekibi elde etti.

ÖDÜLLER KAZANANLARA VERİLDİ

Turnuva sonunda, madalya kazanma hakkı elde eden sporculara ödülleri köy muhtarlığı ve köyün önde gelenleri tarafından takdim edildi. Bu gösterişli organizasyon, katılan herkes için unutulmaz anlar sundu.