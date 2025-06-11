Bilecik’te Voleybol Turnuvası Yapıldı

VOLEYBOL TURNUVASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde her yıl düzenlenen geleneksel voleybol turnuvası, bu yıl yine büyük bir katılımla gerçekleşti. Yeniüreğil köyü ile birlikte çevre köylerden de çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği turnuva, yine çekişmeli anlara sahne oldu. Yapılan karşılaşmalara, farklı yaş gruplarından oluşan 12 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı.

ŞAMPİYON 84’LÜLER TAKIMI OLDU

Tam bir şenlik atmosferinde geçen turnuvada, 84’lüler takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Turnuvanın ikinci olan takımı 98-02 Gençlik olurken, üçüncülüğü 85-86’lılar takımı elde etti. Turnuvanın sonunda madalya ve ödül almaya hak kazanan sporculara ödüllerini, köy muhtarlığı ve köyün önde gelen isimleri takdim etti.