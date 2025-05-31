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Bilecik’te Yağmur Duası Etkinliği Yapıldı

YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASI ETKİNLİĞİNE YOĞUN KATILIM

Bilecik’te gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası programında ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Bu önemli etkinlik, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

ETKİNLİK SABAH NAMAZINDAN SONRA DÜZENLENDİ

Sabah namazının ardından yapılan programda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve belde sakinleri bir araya geldi. Etkinlik sırasında dualar semaya yükseldi ve Dodurga halkı, birlik ve beraberlik içerisinde bolluk ve bereket için ellerini açtı.

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