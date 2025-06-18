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Bilecik’te Yangın, Alan Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA SORUNLAR YAŞANDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan hasar gördü. Soğucakpınar köyü içerisindeki Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkiinde hasadı yapılan buğday tarlasında, bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıktı.

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 arazöz ile 127 personel ve bir helikopter yönlendirildi. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahaleyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda büyük miktarda tarım arazisi ile orman alanı zarar gördü.

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