Bilecik’te Yangın Çıktı, Nedeni Araştırılıyor

YANGIN BİLGİSİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan İDAŞ Fabrikası’nda gece yarısı bir yangın meydana geldi. Gece saat 01.45 sularında fabrikanın bir kısmında başlayan yangının sebebi henüz tespit edilemiyor. Yangın, maddi hasara yol açtı.

İTFAYE MÜDAHALESİ

Alevlerin yükselmesiyle birlikte, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı ve alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni üzerindeki araştırmalar hala devam ediyor.

ÖNEMLİ

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

