Bilecik’te Yangın Kontrol Altına Alındı

BÜYÜK BİR YANGIN OLAYI
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında meydana gelen yangın denetim altına alındı. İnönü Mahallesi’nde, hasadı yapılmış olan buğday tarlasında henüz netleşmeyen sebeplerle yangın çıktı.
Etkili MÜDAHALE
Olay yerine uçak, 3 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 17 personel ile itfaiye ekipleri geldi. Yangın, Demirdöküm fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın anında alevlerin içinde kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.