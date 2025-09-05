Bilecik’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN ÇIKTI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir çiftlikte meydana gelen yangın, hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Olay, Pazaryeri Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkisindeki Hüseyin Çakır’a ait hayvan çiftliğinde kaynak yapıldığı sırada başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, hem alevlerle mücadele ederken hem de çiftlikteki 15 büyükbaş hayvanı tahliye etmeyi başardı.

HASAR OLDU

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın sonrasında çiftlikte önemli derecede hasar meydana geldi.