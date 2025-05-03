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Bilecik’te Yaşlı Kadın Dolandırıldı

BİLECİK’TE DOLANDIRILMA OLAYI

Bilecik’te yalnız yaşayan 82 yaşındaki bir kadın, telefonla kendisini “asker” olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldı. Yaşlı kadın, dolandırıcının evine gelmesi üzerine bütün altınlarını teslim etti. Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Z.Ö., telefonla arayan dolandırıcı tarafından, vefat eden eşinin kimliğinin bir cinayet mahallinde bulunduğu gerekçesiyle altınlarının inceleme için alınması gerektiğine ikna edildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Z.Ö., dolandırıcıya inanarak evine gelen şahsa, adet ata altını ve 2 adet beşi bir yerde altın setini verdi. Ancak dolandırıldığını fark ettikten sonra hemen polis ekipleriyle irtibata geçti. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma, dolandırıcının kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yetkililer, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları konusunda uyaran açıklamalarda bulundu. Dikkatli olunması gereken bir konu olarak, bu tür dolandırıcılıklara karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği belirtiliyor.

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