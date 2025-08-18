Bilecik’te Yaşlılar İçin Çalıştay Düzenlendi

BİLECİK’TE İLK ‘YAŞLI ÇALIŞTAYI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentte önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. ‘Yaşlı Çalıştayı’ adı verilen etkinlikte, yaşlıların karşılaştıkları problemler, ihtiyaçları ve beklentileri üzerinde duruldu ve geniş katılımla yapıldı. Çalıştayda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri yer aldı.

Etkinliğin en önemli gündem maddeleri arasında yaşlılıkta sağlık, sosyal hayata katılım, dijital okuryazarlık ve kuşaklararası dayanışma gibi konular bulunuyor. Bu konular, yaşlı bireylerin yaşamını doğrudan etkilemesi açısından önem taşıyor. Gün boyunca süren programda sunumlar ve interaktif oturumlar üzerinden, yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak somut çözüm önerileri ve yeni proje fikirleri tartışıldı.

GELECEK POLİTİKALARA YÖN VERMESİ BEKLENİYOR

Katılımcılar, çalıştaydan elde edilen sonuçların ilerleyen süreçte politika ve hizmetlerin şekillenmesinde etkili olmasını umuyor. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, “Yaşlılarımıza daha iyi bir yaşam sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalıştay, atılacak yeni adımlar için önemli bir zemin oluşturdu” diye belirtti.