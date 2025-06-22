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Bilecik’te Yaşlılara Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

YAŞLILARA DOLANDIRICILIK UYARILARI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bireyleri dolandırıcılık olaylarından korumak için bilgilendirme çalışmalarına başladı. Kent genelindeki kalabalık alanlarda; iş yerleri, parklar, cadde ve sokaklar gibi yerlerde gerçekleştirilen saha çalışmaları çerçevesinde, özellikle yaşlı vatandaşlar hedef alınarak “dolandırıcılık çeşitleri”, “iletişim yoluyla dolandırıcılık” ve “genel güvenlik” konuları hakkında uyarılar yapıldı.

DİKKAT ÇEKİCİ BİLGİLENDİRMELER

Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini ifade etti.

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