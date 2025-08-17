Haberler

Bilecik’te Yaz Kur’an Kursları Ziyareti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve İlçe Müftüsü Recep Işıldar, ilçedeki camilerde devam eden Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle buluştu. Kaymakam Kılıç, Haceloğlu Mahallesi’ndeki Ayşe Göllü Camii Kur’an Kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti ve kurs sürecinde öğrenilen bilgileri tartıştı.

Öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Kılıç, “Kur’an kursu boyunca edinilen bilgilerin unutulmaması için düzenli tekrar yapmak ve kitap okumak önemli” dedi. Ayrıca, öğrencilere başarılar dileyerek onlara olan güvenini ifade etti. İlçe Müftüsü Recep Işıldar ise Kaymakam Kılıç’a bu ziyaretlerde eşlik ederek Yaz Kur’an Kurslarının dini eğitimdeki kritik rolüne dikkat çekti.

Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile lojistik sektöründe evlilik gerçekleştirdi. Nikah töreninde ailelerin katılımıyla duygusal anlar yaşandı.
Kayseri’de “Gazze İçin Kermes” Düzenlendi

Kayseri'de gerçekleşen 'Gazze İçin Dayanışma Kermesi' kadınların hazırladığı yiyecekler ve hediyeliklerin satışına ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

