Bilecik’te Yaz Kur’an Kursları Ziyareti

BİLECİK’TE YAZ KUR’AN KURSUNDA GÖRÜŞME

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve İlçe Müftüsü Recep Işıldar, ilçedeki camilerde devam eden Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle buluştu. Kaymakam Kılıç, Haceloğlu Mahallesi’ndeki Ayşe Göllü Camii Kur’an Kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti ve kurs sürecinde öğrenilen bilgileri tartıştı.

KURSUN ÖNEMİNE VURGU

Öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Kılıç, “Kur’an kursu boyunca edinilen bilgilerin unutulmaması için düzenli tekrar yapmak ve kitap okumak önemli” dedi. Ayrıca, öğrencilere başarılar dileyerek onlara olan güvenini ifade etti. İlçe Müftüsü Recep Işıldar ise Kaymakam Kılıç’a bu ziyaretlerde eşlik ederek Yaz Kur’an Kurslarının dini eğitimdeki kritik rolüne dikkat çekti.