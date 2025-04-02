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Bilecik’te Yeni Personellere Oryantasyon Eğitimi

YENİ PERSONELLERE ORYANTASYON EĞİTİMİ

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yeni göreve başlayan personellere yönelik oryantasyon eğitimi düzenledi. Bu eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim programında, yeni personellere kurumun işleyiş yapısı, misyonu ve hedefleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu.

BAŞARI DİLEKLERİ VE HEDEFLER

Eğitimde söz alan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yeni personele başarı temennilerinde bulundu ve “Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak, insan odaklı çalışmalarımızla toplumun her kesimine destek olmayı amaçlıyoruz. Yeni arkadaşlarımızın da bu misyon doğrultusunda büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde ifade etti. Bu şekilde, yeni personelin kuruma adaptasyonu ve hedeflere katkıları ön plana çıkarıldı.

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