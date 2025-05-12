Bilecik’te Yıldırım Çarpması, Ebe Öldü

YILDIRIM ÇARPMASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde görev yapan bir ebe, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oluklu köyünde çalışan 34 yaşındaki ebe Gönül Konakçı, ailesiyle piknik yaptığı sırada cep telefonuyla konuştuğu esnada yıldırım çarpmasıyla karşılaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi Söğüt İlçe Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen Konakçı, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.