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Bilecik’te Yüksekten Düşme Olayı Gerçekleşti

İŞÇİ YÜKSEKTEN DÜŞÜP YARALANDI

Bilecik’te bulunan bir fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşen bir işçi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Sakarya-Bilecik yolu üzerindeki Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan depo-raf sistemleri fabrikasında gerçekleşti.

ACİL MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düşen işçi Serkan İ., olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale alarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçinin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılmadı.

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