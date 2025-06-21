Bilecik’te YÜZAG Etkinliği Düzenlendi

BİLECİK’TE YENİ TEMSİLCİLİK AÇILIYOR

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneğinin (YÜZAG) ilk il temsilciliğinin açılışı için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde, YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz ve beraberindeki grup, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti. Katılımcılar, daha sonra alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

OSMANLI TOPRAKLARINDA BAŞLANGIÇ

YÜZAG Genel Başkanı Topuz, etkinlikte bir konuşma yaparak, Bilecik’in Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları olduğunu hatırlattı. “Burası kökleri imanla, cesaretle ve irfanla yoğrulmuş büyük bir milletin, Anadolu’daki ilk karargahıdır.” diyen Topuz, devamında şunları söyledi: “Çıktığımız bu yolda Anadolu’daki ilk teşkilatlanma adımımızı Bilecik’te atmayı bir tercih değil sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kadim şehirde başlamak yalnızca bir açılış değil, inançla, kararlılıkla ve dualarla örülmüş bir yürüyüşün niyet beyanıdır. Bugün burada, aile için, gençlik için, milletin yarınları için başlattığımız bu niyetin hayırla tamamlanmasını, yolumuza bereket, kalplerimize sebat, sözümüze hikmet verilmesini niyaz ediyoruz.”

KATILIM VE İKRAM

YÜZAG İl Temsilcisi Büşra Dursun’un da konuşma yaptığı organizasyon, fotoğraf çekimi ve pilav ikramıyla sona erdi. Etkinliğe, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, dernek üyeleri ve diğer katılımcılar da katıldı.