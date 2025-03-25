Bilecik’te Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN BILECIK

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde gerçekleşti. Atatürk Bulvarı’ndan karayolları istikametine seyir halindeki Muzaffer A. yönetimindeki 11 BC 336 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 11 ABU 647 plakalı araca arkadan çarptı.

ACCIDENT SEQUENCE

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden 11 ABU 647 plakalı araç, önündeki 11 S 1432 plakalı araca çarparak durabildi. Bu zincirleme trafik kazasında 11 BC 336 otomobilin sürücüsü Muzaffer A. yaralandı. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.