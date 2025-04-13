Bilecik’ten Öğrenciler Almanya’ya Uğurlandı

BİLECİK’İN BOZÜYÜK İLÇESİ’NDEN ALMANYA’YA STAJ YOLCULUĞU

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer alan Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ile Mobilya Dekorasyon Alanı öğrencilerinden oluşan 10 öğrenci, 2 refakatçi öğretmen ile beraber 15 günlük staj programını gerçekleştirmek üzere Almanya’ya uğurlandı. Uğurlama programında kurum müdürü, öğretmenler ve aileler bir araya geldi. Burada, öğrencilere hayırlı yolculuklar dilekleri iletildi.

KURUM MÜDÜRÜ’NDEN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMA

Kurum Müdürü Yusuf Özcan, yaptığı kısa açıklamada “Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini, kazanımlarını geldikten sonra diğer arkadaşlarıyla paylaşıp, yetkin ve erdemli bir birey olarak topluma katkı sunmalarını temenni ediyor, tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç biliyorum. Staj programına katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyor, hayırlı yolculuklar diliyorum” şeklinde konuştu. Bu staj programı, öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve uluslararası deneyim kazanmalarına katkı sağlayacak bir fırsat oluşturuyor.