Bilecik Trafik Kazasında 2 Yaralı Var

KAZA BİLECİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi kavşağında bir trafik kazası gerçekleşti. Otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde ilerleyen 11 ABU 259 plakalı otomobilin sürücüsü Fazlı T., sol şerit üzerinden aniden manevra yaparak Site Caddesi’ne dönmek istedi. Bu sırada, aynı yönde seyir eden Baran S. yönetimindeki 11 ABT 350 plakalı motosiklet ile çarpışma yaşandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucunda Baran S. ve motosiklet sürücüsünün yolcusunu, Sevcan K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.