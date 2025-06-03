Bilecik Uçağı Tarlaya İniş Yaptı

UÇAK KAZASI VE YARALANMA

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan kalkış yapan özel bir firmanın eğitim uçağı, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlaya zorunlu iniş yapıyor.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Arazide bulunan tümsekler sebebiyle ters dönen uçağın pilotu yaralanıyor. Olayın hemen ardından sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri kaza mahalline sevk ediliyor. Yaralı pilot, sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

UÇAĞIN İNCELENMESİ

Kazadan zarar gören uçağın Ankara’dan gelecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından inceleneceği öğreniliyor. İncelemenin ardından uçağın parçalarına ayrılarak, firmanın Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki hangarına tır ile götürüleceği ifade ediliyor.