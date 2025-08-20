Bilecik Vali Sözer, Gölpazarı’nı Ziyaret Etti

ASAYİŞ KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında asayiş konuları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

PROJELER VE YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bu görüşmede, ilçenin kalkınmasını destekleyecek projeler, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi konular gündeme geldi. İlçenin ihtiyaçları ile vatandaşların beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca mevcut projelerin son durumları da gözden geçirildi.

KAMU KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Vali Sözer, “Gölpazarı’nın potansiyelinin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyeceğiz” sözleriyle iş birliğinin önemine dikkat çekti.