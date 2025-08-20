Haberler

Bilecik Vali Sözer, Gölpazarı’nı Ziyaret Etti

ASAYİŞ KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında asayiş konuları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

PROJELER VE YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bu görüşmede, ilçenin kalkınmasını destekleyecek projeler, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi konular gündeme geldi. İlçenin ihtiyaçları ile vatandaşların beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca mevcut projelerin son durumları da gözden geçirildi.

KAMU KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Vali Sözer, “Gölpazarı’nın potansiyelinin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyeceğiz” sözleriyle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

