Bilecik Valiliği İle İŞKUR İş Birliği

BİLECİK VALİLİĞİ VE İŞKUR İŞ BİRLİĞİ İLE GEÇİCİ İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bilecik Valiliği ile Türkiye İş Kurumu (İşkur) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, kamu kurumlarında temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerine yönelik 225 kişilik geçici istihdam sağlanıyor. Bu program kapsamında görev alacak personel, Bilecik Valiliği, Kaymakamlıklar, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Göç İdaresi ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarda çalışacak. İşgücü Uyum Programı (İUP) ile istihdam edilecek adaylar, kamu alanlarının düzenlenmesi ve bakımına katkı sağlayacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 30 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR e-şube üzerinden veya ALO 170 hattı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini tamamlayan adayların, 6 Mayıs 2025 Salı günü Bilecik Valiliği’ne gelerek gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekecek. Daha önce Toplum Yararına Programlar (TYP) ile istihdam edilen kişilerin İUP’ye başvurmalarında herhangi bir engel yok.

Programa katılmaya hak kazanan kişiler, ilgili kurumlarda haftada üç gün çalışacak. Çalışılan her gün için 1.080 TL ücret alacak ve Genel Sağlık Sigortası giderleri karşılanacak. Program, istihdamı artırarak kamu hizmetlerine katkı sağlamayı ve bölgesel iş gücünü desteklemeyi hedefliyor.