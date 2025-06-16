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Bilecik Valisi Aileyi Ziyaret Etti

BİLECİK VALİSİ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tunceli’de 1989 yılında vatani görevini yaparken şehit düşen Sedat Çakır’ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Sözer, şehidimizin kıymetli ailesiyle bir süre görüşerek durumlarını sordu ve devletin her zaman bu ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİ, VATANIN ONURUDUR

Vali Sözer, “Şehitlerimizin aileleri, bu vatanın onur ve şeref abideleridir. Aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır” sözleriyle şehit ailelerine duyulan minneti dile getirdi. Ziyaretin sonunda, aziz şehidimiz Sedat Çakır dualarla anıldı. Şehidin ailesine sabır ve sağlık temennilerinde bulunuldu.

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