Bilecik Valisi Aygöl’den Aile Vurgusu

BİLECİK VALİSİ ŞEFİK AYGÖL, ŞAHİN AİLESİYLE İFTARDA BULUŞTU

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ünlü Şahin ailesinin dört kuşak bireyleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 90 yaşındaki Cennet Şahin’den 8 yaşındaki Zeynep Şahin’e kadar dört kuşağın bulunduğu bu anlamlı etkinlikte, uzun yıllara dayanan deneyim ve samimi aile ortamı oluşturdu.

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VURGULANDI

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen burada, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte, Şahin ailesinin misafiri olan Vali Aygöl, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çekti. Çocuklarla keyifli zaman geçiren Vali Aygöl, “Aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireyler değil, aynı gönül sofralarında buluşan nesillerdir” diye belirtti.