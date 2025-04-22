Bilecik Valisi Aygöl, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

VALİ AYGÖL’DEN MUHTARLAR İLE ÖNEMLİ TOPLANTI

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin merkezinde ve ilçelerde görevli muhtarlarla bir araya geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri üzerine görüşmeler yapıldı.

GÜÇLENDİRİLEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Toplantıda, ilde devam eden projeler ile gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara da değinildi. Yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi ayrıca belirtildi. Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş da katıldı.

TOPLANTI FOTOĞRAFLA TAMAMLANDI

İl Özel İdaresi binası önünde yapılan toplantı, katılımcılar arasındaki fotoğraf çekimiyle son buldu.