Haberler

Bilecik Valisi Aygöl, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

VALİ AYGÖL’DEN MUHTARLAR İLE ÖNEMLİ TOPLANTI

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin merkezinde ve ilçelerde görevli muhtarlarla bir araya geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi’nde düzenlenen toplantıda vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri üzerine görüşmeler yapıldı.

GÜÇLENDİRİLEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Toplantıda, ilde devam eden projeler ile gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara da değinildi. Yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi ayrıca belirtildi. Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş da katıldı.

TOPLANTI FOTOĞRAFLA TAMAMLANDI

İl Özel İdaresi binası önünde yapılan toplantı, katılımcılar arasındaki fotoğraf çekimiyle son buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Yerlikaya, 801,5 Kg Metamfetamin Ele Geçirdi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 773 kilogram metamfetamin ve 28,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alındı.
Haberler

Kariyerinizde Sürpriz Gelişmeler Olacak

Bu hafta Koç burçları için hareketli bir dönem başlıyor. Enerji dolu günlerin yanı sıra, atılacak adımların önemi de artıyor. 21-27 Nisan tarihleri arasında dikkatli olunmalı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.